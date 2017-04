Oxfam: "Grootste Amerikaanse bedrijven stallen 1.600 miljard dollar in belastingparadijzen"

EB

De vijftig grootste bedrijven van de VS, onder meer Apple, Pfizer, Goldman Sachs en Wal-Mart, hebben tussen 2009 en 2015 ongeveer 1.600 miljard dollar ondergebracht in belastingparadijzen. Dat blijkt uit een rapport van Oxfam. De ngo klaagt aan dat diezelfde bedrijven intussen politici onder druk zetten om nog extra belastingvoordelen te kunnen verwerven.

De grote Amerikaanse ondernemingen vinden volgens het rapport 'Rigged Reform' steeds sneller hun weg naar de belastingparadijzen. In een vergelijkbaar onderzoek vorig jaar, voor de periode 2008-2014, was nog sprake van 1.400 miljard dollar dat elders geparkeerd werd om belastingen te ontwijken. Een jaar later is dat bedrag met 200 miljard dollar aangedikt.



Tegelijkertijd zetten die bedrijven politici ook nog eens onder druk om nog meer belastingvoordelen in de wacht te slepen, zegt Oxfam. De ondernemingen gaven tussen 2009 en 2015 samen 352 miljoen dollar uit om te lobbyen voor bijkomende fiscale gunsten. Met succes, want volgens de cijfers in het rapport hebben ze daarmee 423 miljard euro aan belastingvoordelen verkregen.



Ook de belastingmaatregelen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gepland - onder meer een verlaging van de vennootschapsbelasting - dreigen de rijkste ondernemingen verder te bevoordelen ten koste van de armste gemeenschappen, stelt de ngo.



Oxfam waarschuwt voorts dat die belastingvoordelen leiden tot een fiscale concurrentiestrijd, waarvan gevolgen ook in België voelbaar zijn. De organisatie verwijst onder meer naar het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om ook in België de vennnootschapsbelasting te verlagen. "Overheden moeten de fiscale concurrentiestrijd dringend stoppen. In plaats daarvan moeten ze samenwerken en multinationals verplichten hun eerlijk deel van de belastingen te betalen", klinkt het.