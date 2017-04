Groen licht voor corruptieonderzoek naar negen Braziliaanse ministers

Door: redactie

Maria Das Gracas Foster, de Braziliaanse topvrouw van de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobas. © afp.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft groen licht gegeven voor het openen van een onderzoek naar negen ministers van de regering van president Michel Temer, in het kader van het Petrobasschandaal. Dat schrijft de krant Estado de Sao Paulo dinsdag op zijn website.

Volgens de krant zou er naar in totaal 108 mensen een onderzoek worden gestart. Onder hen zijn 29 senatoren en 42 Kamerleden. Allemaal worden ze ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een groot corruptienetwerk dat meer dan twee miljard dollar verduisterde van het oliebedrijf van de staat.



In maart vroeg de procureur-generaal van Brazilië aan het Hooggerechtshof om 83 onderzoeken te openen naar politici in het kader van het Petrobrasschandaal. Het verzoek was gebaseerd op getuigenissen van 77 voormalige kaderleden van het grootste bouwbedrijf in Latijns-Amerika, Odebrecht. Zij getuigden in het kader van een akkoord met het gerecht om strafvermindering te krijgen.



Steekpenningen

Volgens een onderzoek dat in 2014 gestart werd, is Odebrecht een van de belangrijkste spelers van het Petrobrasschandaal. Minstens van bij het begin van de jaren 2000 betaalden de grootste bouwbedrijven van het land steekpenningen voor de toewijzing van aanbestedingen door Petrobras. Er werd per contract 1 à 3 procent commissie betaald. Een deel werd doorgestort aan verkozen politici. De fraude heeft het staatsbedrijf meer dan 2 miljard dollar gekost.



Voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), icoon van links, is in verschillende luiken van het onderzoek aangeklaagd, en ook de naam van huidig president Michel Temer werd in februari genoemd in het schandaal.