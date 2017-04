"Info over terroristen? 'Zoek het zelf uit', zeggen Turken nu"

JOSE MASSCHELIN

De Belgische inlichtingendiensten moeten even niet al te veel medewerking verwachten van hun Turkse collega's. Reden: de mogelijke intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen, waarbij minstens de indruk werd gewekt dat onze Staatsveiligheid dit adviseerde. "Daarmee kunnen de Turken niet lachen", zegt een bron.

Officieel wilde gisteren niemand reageren op de woorden van Jaak Raes, de baas van de Staatsveiligheid, in de commissie Bestuurszaken in het Vlaams Parlement. Daar zei de topspion dat "er zware schade werd toegebracht aan de relatie met de Turkse inlichtingendiensten, met een veiligheidsrisico tot gevolg". En nog: "De reputatie van onze inlichtingendiensten werd te grabbel gegooid." Raes zelf ging gisteren niet in op de vraag om meer uitleg. Parlementsleden die de zitting achter gesloten deuren bijwoonden en specialisten bij het federaal parket evenmin. Wegens "véél te delicaat". Een veiligheidsbron die anoniem wenst te blijven, legt wel uit wat de gevolgen zijn. "In het verleden is al meermaals gebleken dat de Turken zeer nuttige info hebben over de whereabouts van Belgische Syriëstrijders en potentiële terroristen. Als leden van onze Staatsveiligheid nu naar hun Turkse collega's zullen bellen met een vraag over deze extremisten, zal het antwoord luiden: 'Zoek het zelf maar uit'".

Pesten

De Turkse inlichtingendiensten moeten zich finaal verantwoorden aan hun president, Recep Tayyip Erdogan. "Deze overheidsdienst is hem trouw. Dat nu via Belgische politici is uitgelekt dat onze inlichtingendiensten de Beringse Fatih-moskee als een verlengstuk van Erdogan zien én erop wijzen dat dit gevaarlijk is, zet kwaad bloed. Erdogan zal ons pesten. Dat zal misschien maar een tijdje duren, maar het zal wel vervelend zijn. Binnen enkele maanden zal de toestand normaliseren, want België en Turkije zijn tot elkaar veroordeeld in de strijd tegen IS. Ook Erdogan beseft dat."



Roepen in parlement

"Het was zeer onverstandig om een mogelijke sanctie tegen de moskee in Beringen in de openbaarheid te gooien", aldus nog onze bron. "Minister Homans had ook niet moeten zeggen dat ze zich liet inspireren door een rapport van de Staatsveiligheid. We moeten niet over alles transparantie eisen. Sommige gevoelige kwesties worden beter in de luwte afgehandeld."



Volgens onze specialist ís er wel degelijk een probleem met de Fatih-moskee. "Diyanet-moskeeën mogen dan een dam vormen tegen IS, ze brengen wel de klassieke ideologische spanningen uit Turkije naar ons land. Ze desintegreren de Turkse gemeenschap in België. Met fysiek geweld, messentrekkerij, wapens en veel ruzie tot gevolg. Dit kunnen we missen als kiespijn. Onze overheden moeten dit natuurlijk in de gaten houden, analyseren en ingrijpen als het nodig is. Dit moet echter op een vakkundige en erg discrete manier gebeuren. En als het even kan: in overleg met de leiders van de verschillende ideologische groepen. Met geroep op het spreekgestoelte in het parlement los je deze kwesties niet op." (JM)