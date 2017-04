Tweede dode na accidentele explosie in Diyarbakir

Door: redactie

Na de zware ontploffing van gisteren in de Turkse stad Diyarbakir, in het Koerdische zuidoosten, is een tweede dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat spreekt van een accidentele ontploffing.