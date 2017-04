Spanjaard veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op Amerikaanse op weg naar Compostela

Door: redactie

Een 41-jarige Spanjaard is vandaag veroordeeld voor de moord op een Amerikaanse vrouw die de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela aflegde. Een rechtbank in de provincie León legde hem een celstraf van 20 jaar op voor moord en nog eens 3 jaar voor diefstal met geweld voor het stelen van haar spullen.

Daarnaast moet de man een schadevergoeding van 120.000 euro betalen aan de ouders van het slachtoffer en 30.000 euro aan haar broer.



Opschudding

De 40-jarige Denise Pikka Thiem uit Phoenix, Arizona, verdween op 5 april 2015 in de plaats Astorga, toen ze alleen de pelgrimsroute naar Compostela aflegde. Het incident veroorzaakte twee jaar geleden heel wat opschudding in Spanje.



Bekentenis

In september werd Miguel Angel Munoz Blas opgepakt als verdachte. De man leidde de speurders naar de plek waar hij het lichaam van het slachtoffer had begraven. Hij bekende de Amerikaanse te hebben vermoord, maar trok zijn bekentenis later weer in.