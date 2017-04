Politie pakt Zambiaanse oppositieleider op

KVE

11/04/17

De Zambiaanse politie heeft oppositieleider Hakainde Hichilema opgepakt. De agenten hebben bij hun inval in de woning van Hichilema in Lusaka ook traangas gebruikt. Dat verklaarden diens advocaat Jack Mwiimbu en ooggetuigen.

Hichilema heeft niets verkeerd gedaan, benadrukte Mwiimbu. Het is voorlopig niet duidelijk waarom de politicus werd meegenomen.



Politiewoordvoerster Esther Katongo wilde zich niet over het incident uitlaten. De oppositie beschuldigt de regering van president Edgar Lungu ervan politieke tegenstanders bewust te intimideren. Hichilema had Lungu na diens verkiezingsoverwinning in augustus 2016 van fraude beticht.