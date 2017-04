Meer dan een ton cocaïne voor Costa Ricaanse kust in beslag genomen

Door: redactie

11/04/17 - 20u14 Bron: Belga

(archieffoto) Costa Ricaanse politieagenten bewaken een drugsvangst in 2012. © reuters.

De kustwacht heeft in de kustwateren van Costa Rica 1,15 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs werden in een boot in de omgeving van Quepos in de Stille Oceaan ontdekt. Dat deelde het ministerie voor openbare veiligheid vandaag mee. Vier verdachten werden tijdens de operatie gearresteerd.