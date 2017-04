Hoe schat Marine Le Pen haar kansen in?

Door: redactie

11/04/17 - 19u34 Bron: vtmnieuws.be

© reuters.

video

Binnen precies acht dagen vindt in Frankrijk de eerste ronde plaats van de Franse presidentsverkiezingen. Maar hoe schat de extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen haar kansen in? En wat brengt de commotie over haar uitspraak over de razzia's tegen joden bij haar teweeg?



VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck vroeg het haar in een zeldzaam interview met buitenlandse media.