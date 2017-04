Kacie (2) vecht voor haar leven nadat ze knoopbatterij inslikte: "Het brandde dwars door haar organen"

Koen Van De Sype

11/04/17 - 18u17 Bron: Derby Telegraph

Een 2-jarig meisje uit het Engelse Derby vecht voor haar leven nadat ze per ongeluk een knoopbatterijtje inslikte uit een autosleutel. Dat richtte een verwoestende schade aan in haar lichaam. Haar moeder wil andere ouders nu waarschuwen voor het gevaar van batterijen.

Ze werd meteen naar het kinderziekenhuis van Nottingham gebracht, waar de knoopbatterij operatief werd verwijderd. Maar die had intussen al heel wat schade aangericht en een week later moest het meisje opnieuw een operatie ondergaan omdat ze maar bloed bleef overgeven.



Verlamd

"Volgens de dokters bestond er een kans van 40 procent dat ze het niet zou halen", aldus mama Cheryl. "En als ze het haalde, zou ze 50 procent kans hebben om verlamd te zijn vanaf haar middel. Kacie kan voorlopig niets eten en drinken en wordt gevoed door een buisje. Ze moet nog zeker een maand in het ziekenhuis blijven en zal waarschijnlijk nog een nieuwe reeks operaties moeten ondergaan." © Facebook.