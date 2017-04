Al bijna 55.000 Afghanen op de vlucht in 2017

KVE

11/04/17

Meer dan 55.000 Afghanen moesten in de eerste vier maanden van dit jaar hun huizen verlaten door aanhoudende conflicten tussen de radicaal islamitische taliban en de Afghaanse veiligheidsdiensten. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Volgens de VN overstijgt het werkelijke aantal mogelijk de 80.000, maar die cijfers kon de organisatie niet officieel bevestigen.

Volgens het rapport zijn in zeker 25 van de 34 Afghaanse provincies mensen op de vlucht geslagen. De situatie is vooral dramatisch in de noordelijke provincie Badakhshan. Daar namen alleen al in de afgelopen week meer dan 16.000 mensen de benen. Ook in de zuidelijke provincies Kandahar, Uruzgan en Helmand zijn dit jaar al duizenden mensen op de vlucht geslaan door het aanhoudend geweld.



In totaal gaat het om zeker 55.000 Afghanen. Volgens de VN zijn er nog 28.000 andere mensen op de vlucht, maar dat is niet officieel bevestigd. Volgens VN-woordvoerder Mohammad Malikzai controleert de organisatie die cijfers nog.



In 2016 hebben in totaal meer dan 660.000 Afghaanse burgers hun dorpen en huizen verlaten. De Verenigde Naties voorspellen dat dat er dit jaar zowat 450.000 zullen worden.