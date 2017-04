Zeldzame muntschat gevonden bij graafwerken in kelder

Door: redactie

11/04/17 - 17u22 Bron: Belga

NEDERLAND Werk aan de riolering in het Nederlandse Loppersum (Groningen) heeft geleid tot de vondst van een "unieke muntschat'', zoals burgemeester Albert Rodenboog het noemt. In de kelder van een oude woning waarvan de resten tevoorschijn kwamen, lagen 48 goudguldens en een zogeheten Tudor-penning. Alle munten stammen uit de zestiende eeuw, meldde de gemeente vandaag.

De goudguldens zijn volgens de voorlopige onderzoeksresultaten afkomstig uit diverse steden in Duitsland, waaronder Keulen, Hamburg, Brandenburg en Bonn. De oudste stamt vermoedelijk uit 1501, de jongste uit 1592. Ze hebben met elkaar gemeen dat er heiligen op de kopkant staan afgebeeld.



Het ziet ernaar uit dat de vroegere eigenaar zijn goudschat goed wilde verbergen. Gezien de jaartallen vermoeden experts een verband met het zogeheten Schansenbeleg van Groningen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, dat van 1588 tot 1594 duurde en eindigde in een overwinning voor de Republiek tegen de Spaanse troepen. Loppersum werd in 1591 geplunderd door Engelse soldaten die aan de kant van Nederland meevochten.