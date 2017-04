Massale hongerdood in Afrika neemt dramatische proporties aan

Door: redactie

De hongersnood in Afrika neemt volgens de Verenigde Naties dramatische proporties aan. "Het risico op een massale sterfte in de Hoorn van Afrika groeit", zei Adrian Edwards van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) vandaag in Genève. "Een vermijdbare humanitaire crisis in de regio, die erger kan zijn dan die van 2011, wordt weldra onafwendbaar. Het is bijna te laat. In 2011 waren in de regio 260.000 mensen om het leven gekomen.