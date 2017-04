Britse rechter verbiedt behandeling doodzieke baby

Bewerkt door: ADN

11/04/17 - 16u59 Bron: ANP, BBC

De ouders van Charlie, Chris Gard and Connie Yates. © getty.

De ouders van de ernstig zieke Britse baby Charlie Gard mogen hun acht maanden oude zoontje niet laten behandelen in de Verenigde Staten. De dokters die hem momenteel behandelen mogen de levensondersteuning stopzetten tegen de wens van de ouders in. Dat heeft de rechter besloten in een zaak die de ouders tegen het Great Ormond Street-ziekenhuis in Londen hadden aangespannen.

© Facebook Charlie Gard #charliesfight.

Charlie lijdt aan een uiterst zeldzame dodelijke spierziekte en als gevolg hiervan heeft hij een hersenbeschadiging. Kindjes met deze ziekte hebben een levensverwachting van enkele maanden. Via crowdfunding hadden de ouders meer dan een miljoen euro aan giften ontvangen zodat ze met hem naar de VS konden voor de dure experimentele behandeling.



De artsen van het jongetje waren tegen die behandeling, omdat het geen genezing biedt, alleen slechts een minieme kans op een lichte verbetering van zijn situatie. Het jongetje is doof en kan niet bewegen en heeft mogelijk ook pijn. Daarom willen de artsen dat de medische ondersteuning die het jongetje in leven houdt, wordt uitgezet. "Zo kan Charlie waardig sterven in plaats van de wereld over te worden gesleurd voor een experimentele behandeling die zijn dood alleen maar uitstelt."



De ouders hadden in de rechtbank verklaard dat ze hun baby "nog één kans op leven" wilden geven. Toen de rechter zijn besluit liet horen, riep papa Chris "Nee". Samen met zijn vrouw barstte hij in tranen uit. Of de ouders in beroep gaan, is nog niet duidelijk.