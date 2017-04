Zijn verloofde liet hem voor het altaar staan voor een andere vrouw. En het wordt nog erger

Koen Van De Sype

11/04/17 - 16u27 Bron: Metro, Daily Mail

Ze waren tien jaar samen en zouden dat vieren met een sprookjesachtig huwelijk. Maar zes weken voor de grote dag liet de Britse Laura O'Callaghan (24) haar verloofde Adam Vickers (24) zonder enige uitleg staan. Enkele weken later bleek dat ze iemand anders had ontmoet. Een vrouw dan nog wel. En er zouden nog koude douches volgen voor de jongeman.

"Ik besefte pas wat er aan de hand was in de week dat we normaal gezien getrouwd zouden zijn", vertelt hij. "Ik was op vakantie naar Tenerife getrokken om er tussenuit te zijn en een van mijn vrienden stuurde me plots een foto van Laura en een vrouwelijke collega, Sinead. Ik kende haar, want we waren ooit nog allemaal samen op stap geweest. Ze bleken een relatie te hebben."



Donderslag

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. "We waren zo lang samen geweest - sinds 2007 - en ik had nooit ook maar het kleinste vermoeden dat ze lesbisch was", vertelt de man uit Middlesbrough. "Ik probeerde me goed te houden, maar ik was er kapot van. Ik voelde me fysiek misselijk. Was ik niet goed genoeg geweest? Ik verafgoodde haar en had nooit gedacht dat ze zo tegen me zou liegen."