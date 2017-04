Poetin noemt gifgasaanval Syrië provocatie van rebellen en wil VN-onderzoek

EB

11/04/17 - 16u28 Bron: DPA

De Russische president Vladimir Poetin. © getty.

Rusland gaat de Verenigde Naties vragen om een onderzoek te voeren naar de gifgasaanval vorige week in Syrië. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vandaag aangekondigd.

Bij de aanval met gifgas op Khan Shaykhun in Idlib, in het noordwesten van het land, zijn 86 mensen om het leven gekomen, meldde de aan het oppositie gelieerde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de slachtoffers waren ook dertig kinderen.



Verschillende Westerse mogendheden wezen al met een beschuldigende vinger naar het regime van Bashar al-Assad.



Rusland, een bondgenoot van Syrië, had in eerste instantie gezegd dat de Syrische luchtmacht het gemunt had op een opslagplaats van de rebellen waar ze chemische wapens opsloegen. Poetin heeft het nu over "een provocatie van de rebellen". Volgens hem beschikt Rusland over informatie dat de rebellen ook in andere delen van het land, waaronder de hoofdstad Damascus, dergelijke acties plannen, zo meldt de Russische staatstelevisie.