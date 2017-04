Ouders door het dolle heen wanneer echo deze prachtige verrassing in petto heeft

© Carissa Gill.

Carissa Gill en haar vriend Randy keken enorm uit naar de echografie in 3D zodat ze een goed beeld zouden krijgen van hun ongeboren baby's. Maar wat het koppel te zien kreeg, overtrof alle verwachtingen.

Op het moment van de echografie vorige week was Carissa uit de Amerikaanse staat Pennsylvania net 25 weken zwanger van een meisjestweeling. De beelden in 3D hadden niet prachtiger kunnen zijn.



De ouders in spe konden met hun eigen ogen zien hoe de meisjes elkaar een kusje leken te geven. Het was een wondermooi moment.



"Een zwangerschap is fantastisch, zeker wanneer je dit mag meemaken", aldus een trotse Carissa aan zender Fox 29.



Het koppel verklapte ook al de namen van de tweelingzusjes: Isabella en Callie.