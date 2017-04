Twee Russische soldaten gedood in Syrië

Bewerkt door: ADN

11/04/17 - 15u33 Bron: Belga

Russische soldaten in Syrië (Archiefbeeld). © afp.

Twee Russische soldaten die actief waren als instructeurs voor het Syrische leger, zijn gedood door een mortiergranaat. Dat maakte het Russische leger vandaag bekendgemaakt in een persbericht.

"Russische soldaten die zich in een eenheid van het Syrische leger bevonden als schietinstructeurs (...) hebben een mortierbeschieting geleden door een groep rebellen. Twee Russische soldaten zijn dood. De artsen proberen het leven te redden van een gewonde Russische soldaat", klonk het.



Het persbericht verklaart niet waar en wanneer de soldaten omkwamen. Volgens de krant RBK gebeurde dat op 9 april.



Sinds het begin van de Russische interventie in Syrië in september 2015, zijn 29 Russische militairen om het leven gekomen in het land.