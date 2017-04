"VS of Assad": Rusland moet kiezen van Tillerson

Bewerkt door: IVI

11/04/17 - 15u27 Bron: AP

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson tijdens de G7 © afp.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is duidelijk tegenover Rusland: ofwel kiezen ze voor de Verenigde Staten, ofwel voor het regime van de Syrische president al- Assad. Tillerson is op dit moment onderweg naar Moskou voor een staatsbezoek. Hij zal er de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontmoeten.

Het bezoek van Tillerson aan Rusland staat al langer op de agenda, maar na de spanningen van eind vorige week rond het conflict in Syrië valt er ongetwijfeld heel wat meer te bespreken. Het Amerikaanse leger voerde vorige week een aanval uit op een Syrische luchtmachtbasis als reactie op de gifgasaanval door het regime van Assad op eigen burgers. Rusland, bondgenoot van Syrië, was niet te spreken over de actie van de Verenigde Staten.



Ondanks dat de VS Rusland als medeplichtige beschouwt van de gifgasaanval, wil Tillerson wel nog steeds de Russen betrekken bij vredesonderhandelingen. "Wij willen het lijden van de Syrische bevolking verlichten. Rusland kan deel uitmaken van die toekomst en er een belangrijke rol in spelen. Of Rusland kan zijn kameraadschap met Syrië blijven volhouden, wat volgens ons de Russische belangen op langere termijn niet ten goede zal komen", zegt Tillerson.