Nigerees leger doodt 57 leden van terreurorganisatie Boko Haram

Nigeria Het leger van het West-Afrikaanse land heeft 57 leden van de jihadistische terreurgroep Boko Haram gedood. Dat gebeurde bij gevechten die eergisteren plaatsvonden in het zuiden van het land. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Nigerese soldaten hadden in Gueskerou, vlakbij de grens met Nigeria, een aanval van de terreurgroep afgeslagen. Het mislukte offensief kostte 57 leden van Boko Haram het leven. Er raakten ook vijftien soldaten gewond.



Terreurgroep Boko Haram is vooral actief in Nigeria, maar voert ook regelmatig aanslagen uit in buurlanden. De groep wil in het noordoosten van Nigeria een eigen kalifaat uitbouwen.



Deze verklaringen van de Nigerese overheid werden nog niet door een onafhankelijke instantie bevestigd.