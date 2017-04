Kinshasa niet opgezet met communiqué Reynders

Door: redactie

11/04/17 - 14u57 Bron: Belga

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders © belga.

Congo De Congolese minister van Buitenlandse Zaken, Léonard She Okitundu, is niet blij met het communiqué dat Didier Reynders (MR) uitstuurde naar aanleiding van de aanstelling van de nieuwe premier in Congo. Vorige week meldde Reynders dat de benoeming "afwijkt van het Oudejaarsakkoord". Dat akkoord bepaalt dat de premier door de Rassemblement zou worden voorgesteld, en niet door president Joseph Kabila.

"De minister betreurt dat de Belgische vicepremier een communiqué gepubliceerd heeft dat niet-conform de bepalingen van het Oudejaarsakkoord is en kwetsend is tegenover de Congolese autoriteiten, hoewel de twee ministers overeenkwamen om de diplomatieke kanalen te gebruiken als de geschikte manier om te communiceren tussen de twee regeringen", aldus She Okitundu in een persbericht.



In een tweede persbericht krijgt ook de Belg Bart Ouvry, EU-ambassadeur in Kinshasa, ervan langs. "Het hoofd van de EU-delegatie in Kinshasa heeft een verklaring gepubliceerd die niet-conform het Oudejaarsakkoord is", herhaalt She Okitundu zichzelf. Het EU-communiqué had er ook op gewezen dat de aanstelling van Tshibala afwijkt van de letter en de geest van dat akkoord. "De Unie stelt vast dat er een gebrek aan consensus is over deze benoeming, en toont zich hierover bijzonder ongerust", zei Ouvry zaterdag in zijn persbericht.