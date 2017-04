Gebouw Nederlandse krant NRC even ontruimd om verdachte auto

EB

11/04/17 - 14u25 Bron: ANP

Archiefbeeld van het NRC-gebouw in Amsterdam. © anp.

De redactie van NRC aan het Rokin in Amsterdam is vanmiddag kort ontruimd geweest nadat een onbekende man een auto had achtergelaten in het NRC-gedeelte van de parkeergarage onder het pand. Na onderzoek door een explosievenexpert bleek er niets aan de hand en werd de parkeergarage weer vrijgegeven.