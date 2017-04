In kaart: de militaire verhoudingen tussen China, VS, Noord-Korea, en Rusland

© ap.

Hoe staat het met de militaire verhoudingen tussen de vier grootmachten China, Rusland, Noord-Korea en de Verenigde Staten, nu Pyongyang beweert klaar te zijn voor een "oorlog"? De VS staat op papier het sterkst, maar er is ook nog zoiets als de macht van het getal. En daar mogen we volgens militair expert en professor, John Blaxland, niet blind voor zijn.

Maar als het op het aantal soldaten aankomt, liggen de verhoudingen anders. Het Amerikaanse leger kan een beroep doen op 1,4 miljoen actieve militairen en op een reserve van 1,1 miljoen. Noord-Korea heeft 'slechts' 700.000 soldaten, maar kan er, indien nodig, nog eens een duizelingwekkende 4,5 miljoen militairen extra inzetten. Rusland heeft 766,055 actieve soldaten in dienst en een reserve van 2,5 miljoen. Voor China ligt die verhouding tussen actieven en reservisten ongeveer gelijk op zo'n 2,3 miljoen militairen.



Aan de Noord-Koreaanse grens kazerneert de VS in Zuid-Korea permanent 20.000 grondtroepen en nog eens 8.000 militairen van de luchtmacht en van andere diensten. In Japan zitten ongeveer 50.000 Amerikaanse soldaten. Dat is niets in vergelijking met de legermacht van Noord-Korea ter plaatse.



Volgens professor Blaxland heeft Noord-Korea bovendien aan de grens zo'n 20.000 raketten geïnstalleerd waarmee ze de omgeving in een straal van zeker 2.000 km kunnen treffen. Amerika zal er, als het zover komt, ongetwijfeld veel uit de lucht kunnen halen, maar lang niet allemaal, omdat het er zoveel zijn. "Hoe goed je technologie ook is, als zij een paar salvo's afvuren, zullen er massaal veel doden vallen", zegt Blaxland. "Het probleem is de kwantiteit, de pure hoeveelheid. Zeker als het je, zoals bij Kim Jong-un, geen moer kan schelen hoeveel mensen er zullen sterven." Geschat wordt dat Noord-Korea in zo'n scenario 100.000 mensen zou kunnen doden.



Uiteindelijk lijkt het onmogelijk voor Noord-Korea om een oorlog tegen de VS te winnen, maar het kan zeker op menselijk vlak afschuwelijke schade aanrichten. En dat geldt ook voor een eventuele militaire confrontatie van de VS met China of Rusland.



Die drie landen hebben ook kernwapens, maar het potentiële inzetten daarvan betekent in principe ook hun eigen ondergang door vergeldingsacties.



Volgens Blaxland zit de militaire kracht van Rusland onder meer in hun vuurcapaciteit, zowel op zee als op het land. In Oekraïne hebben ze bewezen een stuk terrein met een diameter van een kilometer te kunnen bombarderen en "eigenlijk gewoon weg te vegen". "Best beangstigend", aldus Blaxland.



China heeft zich in het verleden dan weer op cybertechnologie gefocust en heeft al heel wat westerse technologie gekopieerd. Ze kunnen een vliegdekschip laten zinken en cruciale satellietsystemen uitschakelen. Ook in de lucht geldt de suprematie van het getal, volgens Blaxland. Als jouw hypermoderne gevechtsvliegtuig achternagezeten wordt door tientallen vijandige, "dan val jij eerder zonder munitie dan zij".



De verspreiding van het Amerikaanse leger over zowat de hele wereld speelt het land ook parten. Ze zitten in Irak, Afghanistan, Syrië, Europa, Litouwen, Australië, Korea, Japan, Guam en Hawaii. "Misschien wel te veel hooi op de vork", meent Blaxland.