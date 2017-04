Le Pen bijt van zich af na uitspraak over Joden

Door: redactie

11/04/17 - 13u29 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

In Frankrijk blijft er commotie over de uitspraak van de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen (Front National) over de razzia's tegen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.



De Franse politie pakte in 1942 13.000 joden op, op bevel van de nazi's. Le Pen zei zondag dat Frankrijk daar niet voor verantwoordelijk is. Volgens critici zet ze zich daarmee op dezelfde lijn als haar vader Jean-Marie die ooit zei dat de gaskamers een detail van de oorlog waren.