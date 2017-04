Ze probeerde de vreselijke dood van haar ouders van zich af te schrijven, maar het bracht haar op de rand van de afgrond

Koen Van De Sype

'Liefste, kom niet binnen. Bel gewoon de politie. Ik zie je graag.' Die tekst wilde schrijfster Erin Vincent op de deur van de badkamer kleven voor haar man. Daarna zou ze uit het leven stappen. Ze was in een neerwaartse spiraal terechtgekomen nadat ze besloten had een boek te schrijven over haar ouders, die omgekomen waren in een verkeersongeval toen ze amper 14 jaar was. Maar ze bleek er niet zo mee in het reine te zijn als ze dacht. En in plaats van troost bracht het haar op de rand van de afgrond.

Ik dacht echt dat ik er zonder littekens vanaf was gekomen Erin Vincent "Ik dacht echt dat ik er zonder littekens vanaf was gekomen", vertelt de vrouw uit Sidney. "Als iemand me ernaar vroeg, zei ik dat mijn ouders inderdaad gestorven waren in een ongeval in 1983. Maar dat het goed met me ging. En dat geloofde ik écht."



Toen ze 30 werd, begon ze zich plots dingen te herinneren van vóór het ongeval. "We horen zo vaak over mensen die traumatische herinneringen verdrukken, maar we doen dat evengoed met mooie herinneringen als ze ons aan een verlies kunnen doen denken", vertelt Erin. "En omdat ik bang was om die mooie herinneringen weer te verliezen, besloot ik ze op te schrijven. Gewoon voor mezelf."

© Facebook. En terwijl ze terugdacht aan de uitstapjes met het gezin naar het strand, de vreemde hobby's van haar vader en haar door het huis dansende moeder, begon ze ook de minder leuke herinneringen terug te halen, van haar leven toen haar ouders er niet meer waren. Zo schreef ze over hoe ze het nieuws van hun dood had vernomen, het roze jurkje dat ze op hun begrafenis had gedragen en de angst dat haar broertje van 3 ook zou sterven als ze hem ook maar een seconde uit het oog verloor.



Na enkele weken besefte ze dat ze de verhalen aan het neerpennen was die ze had willen schrijven toen ze als tiener midden in het verdriet stond. Toen ze dacht dat ze haar verstand verloor en elke morgen worstelde om uit bed te komen en naar school te gaan. En zich met alle kracht moest beheersen om niet gillend de klas uit te lopen en weer naar huis te rennen.



"Nadat hij enkele van mijn verhalen had gelezen, suggereerde mijn man dat ik er een boek van kon maken", gaat ze verder. "Ik dacht eerst dat het geen goed idee was, maar bedacht me. Misschien kon ik een eerlijk en rauw boek schrijven over mijn eigen verdriet om zo andere mensen in dezelfde situatie te helpen. Zodat ze zich minder alleen zouden voelen. Want wollige boeken over verlies waren er genoeg. Terwijl verlies helemaal niet wollig voelt, maar eerder alsof je alleen in een storm ronddobbert op zee."

Ze besloot "om dat katje even te wassen" en trok er een half jaar voor uit. Maar een jaar later was ze nog altijd bezig. En vroeg ze zich af waarom ze zich altijd zo moe voelde en na een uur of twee altijd wilde stoppen met werken. "Ik dacht dat ik gewoon lui was en pushte me wat meer."



Ze bestookte haar zintuigen met muziek van Whitney Houston en Barry Manilow uit haar kindertijd, de geur van de Play Doh waarmee ze altijd had gespeeld en het parfum dat haar moeder droeg. In een poging zo veel mogelijk herinneringen terug te halen.



Maar het ging van kwaad naar erger. Ze kreeg rode, jeukende vlekken over heel haar lichaam, had af te rekenen met maagpijn en diarree en gaf de hele tijd over. Van verzorgingsproducten veranderen en een uitgebreid maag- en darmonderzoek in het ziekenhuis brachten geen oplossing. Ze werd lusteloos en weende voortdurend. Op geen enkel moment legde ze de link met wat ze aan het schrijven was.