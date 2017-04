Door: redactie

11/04/17 - 12u28 Bron: Belga

Op de Berlijnse luchthaven Schönefeld Airport is een verdacht pakket gevonden, waarna de volledige Terminal A vanmiddag werd afgezet. Tegen 11 uur was een verdachte tas aangetroffen in een café in de terminal, zo maakte de federale politie bekend. Speciale eenheden onderzoeken het voorwerp.