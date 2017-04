G7: "Geen oplossing mogelijk in Syrië met Assad aan de macht"

Bewerkt door: IVI

Er kan geen militaire oplossing zijn voor Syrië en Rusland moet in zover als mogelijk betrokken worden bij de vredesinspanningen. Dat zijn de ministers van Buitenlandse Zaken in de Groep van Zeven (de VS, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk en Italië) overeengekomen, zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Angelino Alfano. "Er is geen oplossing mogelijk met Syrisch president Bashar al-Assad aan de macht."

"We geloven niet dat de militaire oplossing de juiste is", zei Alfano, die een vergadering voorzat van de G7 over Syrië in het Toscaanse Lucca. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Jordanië namen deel aan de vergadering.



De ministers kwamen overeen dat Rusland niet moet geïsoleerd worden, maar "in zover als mogelijk betrokken worden bij het politieke overgangsproces in Syrië", aldus Alfano.



Niet gewelddadig

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rex Tillerson gezegd een "niet-gewelddadige, niet-militaire" oplossing voor Syrië na te streven. Gabriel prees een "heel realistisch en duidelijk standpunt" van Tillerson.



De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault zei dan weer dat het tijd is dat Rusland stopt het regime van de Syrische president Bashar al-Assad te steunen en te tonen dat het oprecht voor vrede werkt. "We zeggen aan de Russen: grijp deze mogelijkheid om jullie te distantiëren van de horror van het regime van Bashar al-Assad en eindelijk oprecht te tonen dat jullie vrede willen", aldus Ayrault. De G7-ministers zijn het eens dat er geen enkele oplossing in Syrië mogelijk is waarbij Assad nog aan de macht blijft, aldus nog de Franse minister.