"Dood me dan gewoon": passagier compleet van slag na brutale uitzetting uit vliegtuig

video De beelden van een oudere passagier die brutaal uit het vliegtuig wordt gesleept, blijven de Amerikanen beroeren. Oscar Munoz, ceo van United Airlines, schrijft in een bericht aan zijn personeel dat er "lessen kunnen getrokken worden" uit het incident. Hij steunt zijn ploeg en zegt dat de passagier "alsmaar storender en agressiever werd".

De vlucht van United Airlines van Chicago naar Louisville zat zondag helemaal vol. En dan moesten er nog vier personeelsleden van de vliegmaatschappij zelf bij. Vier passagiers die al in het vliegtuig zaten, moesten daarom ophoepelen. Toen zelfs een tegemoetkoming van duizend euro niemand kon overtuigen om vrijwillig op te stappen, koos de computer de pechvogels uit. Drie gehoorzaamden gedwee, een vierde weigerde halsstarrig. De man van Aziatische origine beweerde dat hij als dokter 's morgens in het ziekenhuis bij zijn patiënten werd verwacht.



In shock

De politie werd erbijgehaald en die handelde de zaak op een mensonwaardige wijze af. De andere passagiers verkeerden in shock toen de man met overdreven geweld uit zijn stoel werd gesleurd en met bloedend gezicht werd afgevoerd. Enkele smartphones filmden het voorval en de beelden gingen gisteren de wereld rond. Tot afgrijzen van velen. De schreeuwende passagier lijkt even later uitgeteld na een harde klap met zijn hoofd tegen de armleuning en wordt groggy over het gangpad weggesleept. Later stapt hij verdwaasd weer het vliegtuig op en roept hij de hele tijd "Ik moet naar huis, ik moet naar huis" en "Dood me gewoon, dood me gewoon".



Op Twitter verontschuldigde Oscar Munoz zich voor het feit dat de passagiers een andere vlucht moesten nemen en zei hij dat de bewuste man persoonlijk gecontacteerd zou worden om de zaak verder te regelen. ABC kon daarna nog beslag leggen op een interne nota van de ceo van United Airlines aan zijn personeel, aan wie Munoz zijn volledige steun toezegt. Hij doet ook het feitelijke relaas nog eens over, waarbij hij benadrukt dat de passagier in kwestie herhaaldelijk gevraagd werd zich te schikken naar zijn lot maar dat hij zich integendeel "strijdlustig" opstelde. Er was voor de crew van United volgens Munoz dan ook geen enkele andere optie dan de luchthavenpolitie op te roepen.



Rechtszaak

Als hier een rechtszaak van komt, dan zal die volgens Dan Abrams, juridisch analist van ABC, gericht zijn op zowel de politie als op United Airlines. De eerste kan het overdreven gebruik van geweld in verhouding tot de situatie aangewreven worden, de tweede dat dit geen geval is van iemand het boarden weigeren - een recht dat luchtvaartmaatschappijen hebben - maar dat dit gaat over iemand willekeurig uit zijn zetel plukken. En daar lijken de luchtvaartregels minder duidelijk over.



De passagier heeft voorlopig nog niet gereageerd.