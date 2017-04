Rusland dreigt met vergelding tegen VS

MVDC

Een ziekenwagen is helemaal vernield na raketaanvalen. © ap.

Rusland Een dag voordat Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, naar Moskou afreist voor een tweedaags bezoek, voeren de Russen de druk op. Ze dreigen met vergeldingsmaatregelen tegen de VS, nadat deze afgelopen vrijdag een luchtmachtbasis in Syrië hadden bestookt.

De VS beschoten afgelopen vrijdag de 'Shayrat-luchtmachtbasis' in Syrië met 59 'Tomahawk-raketten' als reactie op de mogelijke chemische aanval van vorige vrijdag. Daarbij kwamen minstens 87 mensen om het leven. Volgens de VS zit het regime van Assad achter die aanval.