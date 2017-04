Luchthaven Groningen weer vrijgegeven na vals alarm

Bewerkt door EB

11/04/17 - 10u31 Bron: ANP

Vliegveld Airport Eelde bij Groningen. © ANP.

De luchthaven Groningen Airport in Eelde, in het noordoosten van Nederland, was deze ochtend enige tijd uit voorzorg dicht. De marechaussee liet de terminal van het vliegveld in Eelde ontruimen, nadat onbeheerde bagage was gevonden.