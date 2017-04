Vier kinderen komen om in Afghanistan tijdens spel met mortier

Bewerkt door: ADN

11/04/17 - 10u20 Bron: Belga

Archiefbeeld. © reuters.

Vier kinderen zijn omgekomen in het noorden van Afghanistan toen ze aan het spelen waren met een mortiergranaat. Dat meldt politiewoordvoerder Mafusullah Akbari. Zeven andere kinderen raakten gewond.

De mortiergranaat lag in een veld en is ontploft in het dorp Qasaban in het district Char Dara. In dat district bevindt zich het bolwerk van de taliban in de provincie Kunduz. Al maandenlang beschieten de Verenigde Staten en de Afghaanse strijdkrachten de talibanstellingen er vanuit de lucht.



Door het aanhoudende conflict liggen mijnen, zelfgemaakte explosieven en andere onontplofte munitie in grote delen van het land. In 2016 spraken de Verenigde Naties van "het hoogste aantal burgerslachtoffers door de ontploffing van explosieve overblijfselen van oorlog sinds de missie burgerslachtoffers in 2009 begon op te tekenen".



De meeste slachtoffers zijn kinderen. Vorig jaar kwamen 217 mensen om het leven en raakten er 507 gewond bij dergelijke ontploffingen. Het gaat om een toename van 66 procent in vergelijking met 2015.