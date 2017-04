Doden bij geweld op Filipijns toeristisch eiland

Bewerkt door: ADN

Drie soldaten en vijf vermoedelijke islamistische militanten zouden volgens het Filipijnse leger zijn gedood bij een confrontatie vandaag op een populair vakantie-eiland in het centrum van de Filipijnen. Buitenlandse ambassades hadden daar gewaarschuwd voor kidnapping door terroristen.

Bij het vuurgevecht in een kustdorpje in Inabanga, op het eiland Bohol, raakten ook twee soldaten gewond, zo zei kolonel Edgard Arevalo, woordvoerder van het leger. Bohol bevindt zich op 600 kilometer ten zuiden van Manilla.



Een team van soldaten en politieagenten controleerde meldingen van inwoners over de aanwezigheid van tien gewapende mannen, toen het geweld losbarstte. "Het vuurgevecht is nog steeds gaande", aldus Arevalo in een persbericht. Volgens de ordediensten is de groep zwaarbewapend, maar zijn ze teruggedreven naar een geïsoleerde plaats.



Zondag had de Amerikaanse ambassade een reiswaarschuwing verspreid, na "geloofwaardige informatie dat terreurgroepen zouden kunnen proberen ontvoeringen uit te voeren" in de regio Central Visayas, waaronder de provincies Cebu en Bohol vallen. De Australische ambassade had gisteren een soortgelijke waarschuwing verspreid. De Filipijnse president Rodrigo Duterte verzekerde het publiek echter dat de regering voorbereid was om elke terreurdreiging aan te pakken.