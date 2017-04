VS voor eerst sinds 2006 niet in top 5 landen met hoogste executiecijfer

Door: redactie

Het voorbije jaar zijn wereldwijd - exclusief China - minstens 1.032 mensen geëxecuteerd. Dat is een daling met 37 procent tegenover 2015 met 1.634 executies. De Chinese autoriteiten executeerden in 2016 opnieuw duizenden mensen. China stelde meer mensen terecht dan alle andere landen in de wereld samen. In zijn jaarlijkse rapport over de doodstrafcijfers ontkracht Amnesty International vandaag de Chinese claims over transparantie als bedrieglijk.

In 23 landen werden in 2016 minstens 1.032 mensen terechtgesteld. In 2015 registreerde Amnesty International 1.634 executies in 25 landen, het hoogste aantal sinds 1989.



Wit-Rusland, Botswana, Nigeria en de autoriteiten in de Palestijnse Staat zijn vorig jaar opnieuw gestart met het uitvoeren van executies. Benin en Nauru schrapten in 2016 de doodstraf uit hun wetgeving voor alle misdaden, Guinea schrapte de doodstraf voor gewone misdrijven. In 1997 voerden nog 40 landen executies uit. In totaal 141 landen, meer dan twee derden van alle landen in de wereld, hebben de doodstraf geschrapt uit hun wetgeving of voeren de straf al minstens tien jaar niet meer uit in de praktijk.



Dalingen in Iran en Pakistan

De meeste executies vonden plaats in China, gevolgd door Iran, Saoedi-Arabië, Irak en Pakistan. De daling van het aantal executies in de wereld is grotendeels toe te schrijven aan de afname in Iran (42 procent minder executies): van minstens 977 naar minstens 567, en in Pakistan (73 procent minder), van 326 naar 87.



"China bleef het land met het hoogste aantal executies, maar de ware omvang van het gebruik van de doodstraf in China kennen we niet. De Chinese autoriteiten passen een verregaand systeem van geheimhouding toe om de schokkende hoeveelheid executies in het land verborgen te houden. Dit staat haaks op de frequente claims van de autoriteiten dat het land stappen vooruit zet in de richting van juridische transparantie. Het risico om onschuldig geëxecuteerd te worden in China is reëel", luidt het.



Verenigde Staten

Voor het eerst sinds 2006 behoort de Verenigde Staten niet tot de vijf landen met het hoogste aantal executies. Het aantal executies in de VS (20) in 2016 lag in geen enkel jaar sinds 1991 zo laag. Sinds 2009 is het aantal executies elk jaar gedaald behalve in 2012, toen het aantal gelijk bleef in vergelijking met 2011. In slechts vijf staten werden vorig jaar mensen terechtgesteld: Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Missouri (1), Texas (7).



Positieve verschuiving

"Dat is de helft van het aantal terechtstellingen in 1996, en het is bijna vijf keer minder dan in 1999. In VS is er duidelijk een positieve verschuiving merkbaar in het doodstrafdebat, maar de daling van het aantal executies is gedeeltelijk toe te schrijven aan juridische geschillen over dodelijke injectieprocedures en de moeizame toelevering in verschillende staten van de chemicaliën voor een dodelijk injectie. Indien er een oplossing komt voor deze kwesties dan zou het aantal executies opnieuw kunnen toenemen in 2017."