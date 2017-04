Opnieuw rellen tijdens protesten tegen regering in Venezuela

Door: redactie

De Venezolaanse politie heeft vandaag opnieuw traangas gebruikt tegen een manifestatie van de oppositie tegen de rechters van het hooggerechtshof. Daarbij raakten verschillende demonstranten gewond. De oppositie beschuldigt het hooggerechtshof ervan een staatsgreep uit te voeren, nadat het eind maart besliste om het parlement buiten de wet te stellen en zichzelf de parlementaire bevoegdheden toe te eigenen.

Enkele duizenden demonstranten, die geleid werden door parlementsleden onder wie parlementsvoorzitter Julio Borges, probeerden de kantoren van het mensenrechtenagentschap in de hoofdstad Caracas te bereiken, maar werden gestopt door de politie. Die gebruikte traangas om de manifestanten uit elkaar te drijven. Volgens de aanwezigen dropte de politie bussen met traangas uit helikopters en moest een ziekenhuis gedeeltelijk ontruimd worden omdat een bus terechtkwam voor de deur.



Bij de rellen zouden 57 mensen gewond zijn geraakt, en minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol liet weten dat de politie 18 mensen heeft gearresteerd.



Manifestaties

De afgelopen weken zijn al verschillende manifestaties van de oppositie opgebroken door de politie, die loyaal is aan president Nicolas Maduro. De oppositie wil de president afzetten vanwege schendingen van de grondwet en wanbeleid. Vorige week raakten bij drie van die manifestaties meer dan zestig mensen gewond door interventies van de oproerpolitie. Tientallen mensen werden al opgepakt.



Vertrek van de rechters

De oppositie eist bovendien het vertrek van de rechters van het hooggerechtshof die op 30 maart beslisten om zichzelf de parlementaire bevoegdheden toe te eigenen. Dat leidde tot veel verontwaardiging in de internationale gemeenschap, en de rechters beslisten uiteindelijk om de beslissing in te trekken.