Egypte schakelt 7 IS-sympathisanten met plannen voor aanslagen uit

Door: redactie

11/04/17 - 03u44 Bron: Belga

Palestijnse christenen en moslimleiders houden spandoeken en kaarsjes omhoog in Bethlehem om de aanslagen op de koptische christenen in Egypte te veroordelen. © afp.

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben zeven sympathisanten gedood van terreurgroep Islamitische Staat die aanslagen planden tegen de koptische christenen in het land. Dat hebben de autoriteiten gisteren gemeld, een dag na de bloedige aanslagen op kerken van de koptische christenen, waarbij minstens 45 mensen om het leven kwamen en tientallen anderen gewond raakten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde in een communiqué dat "deze elementen die de ideologie van Daesh (Arabisch acroniem voor IS) deelden zich verstopten in een bergachtige regio in de provincie Assioet", in het zuiden van de land, en dat ze om het leven kwamen bij een vuurgevecht nadat ze zelf het vuur hadden geopend. Het is niet bekend wanneer de zeven werden gedood, maar de aankondiging van het ministerie komt er een dag na de bloedige aanslagen op koptische kerken in Tanta en Alexandria, die werden opgeëist door IS.



Explosieven fabriceren

De zeven vermoedelijke terroristen wilden "explosieven fabriceren om terroristische aanslagen te plegen" tegen kerken en privé-eigendommen van christenen, en ook tegen belangrijke economische- en veiligheidsfaciliteiten. Bij de zeven werden wapens, munitie en documenten van IS gevonden.



Sinds de aanslagen van zondag is de noodtoestand van kracht in Egypte.