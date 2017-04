Negen keer levenslang voor Charleston-schutter Roof

Door: redactie

Dylann Roof, de jongeman die twee jaar geleden negen Afro-Amerikanen doodschoot in een kerk in Charleston, South Carolina, is veroordeeld tot negen levenslange gevangnisstraffen. In januari werd de 23-jarige Roof ook al veroordeeld tot de doodstraf.

Roof pleitte schuldig aan negen moorden en drie pogingen tot moord in een rechtbank in South Carolina, waarna hij werd veroordeeld tot negen opeenvolgende levenslange celstraffen. Het vonnis maakt een einde aan de vervolging van Roof op lokaal niveau, en bespaart de families van de slachtoffers een tweede rechtszaak om Roof tot de doodstraf te veroordelen, aldus de Post and Courier in Charleston.



Federale haatmisdrijven

De man werd in januari al ter dood veroordeeld vanwege federale haatmisdrijven en de schending van religieuze rechten. Verwacht wordt dat hij naar een federale gevangenis zal worden overgebracht, zodat de Amerikaanse overheid zijn executie kan beginnen plannen.



Racistische moord

Roof schoot op 17 juni 2015 in de Emanuel African Methodist Episcopal Church negen Afro-Amerikanen dood. Het was de ergste racistische moord in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten.



De jongeman plande zijn aanval maandenlang, en beschreef ze in een manifest, waarin hij ook schreef dat hij zwarten haatte. Er doken na de schietpartij ook foto's van hem met de omstreden vlag van de Geconfedereerde Staten.