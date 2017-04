Pentagon: "Twintig procent van Syrische gevechtsvliegtuigen onschadelijk gemaakt"

Door: redactie

De Verenigde Staten hebben met hun raketaanvallen op de luchtmachtbasis van Shayrat van vorige week 20 procent van de inzetbare Syrische gevechtsvliegtuigen vernietigd. Dat heeft minister van Defensie James Mattis in een persbericht verklaard. Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer liet ondertussen weten dat de VS blijven streven naar het opzetten van veilige zones in Syrië, en daarvoor een samenwerking met Rusland niet uitsluiten.

"Volgens een evaluatie van het ministerie van Defensie heeft de aanval geleid tot de beschadiging of vernietiging van brandstof- en munitiesites, luchtafweersystemen en 20 procent van de Syrische operationele vliegtuigen", aldus Mattis. "De Syrische overheid heeft op dit moment niet meer de mogelijkheid om op de Shayrat-luchtmachtbasis vliegtuigen te voorzien van brandstof of wapens, en momenteel is het gebruik van de landingsbaan niet nuttig vanuit militair oogpunt." De minister waarschuwt ook het Syrische regime nogmaals om geen chemische wapens (meer) te gebruiken: "Het zou onbezonnen zijn van het Syrische regime om ooit nog chemische wapens te gebruiken."



Chemische aanval

De Verenigde Staten gaan ervan uit dat het regime van president Bashar al-Assad achter de chemische aanval van vorige week zit, waarbij minsten 87 mensen om het leven kwamen. Volgens de VS werd de chemische aanval uitgevoerd vanop de basis van Shayrat, en dat is ook de reden waarom de basis als doelwit werd gekozen. Kort na de Amerikaanse aanval werd in de media gemeld dat de basis al opnieuw gebruikt werd, maar dat is volgens Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer slecht een "PR-stunt".