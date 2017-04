Boze passagiers weigeren geboeide Nigeriaan op KLM-vlucht

Door: redactie

11/04/17 - 01u30 Bron: nos.nl

© anp.

video Boze passagiers hebben een vlucht vanaf Amsterdam Schiphol naar Lagos in Nigeria aan de grond gehouden totdat een geboeide man van het vliegtuig werd afgehaald door de crew. Waarom de mensen de man niet op het vliegtuig wilden, is niet duidelijk. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS.

Luchthavenmaatschappij KLM bevestigt aan de omroep dat er een opstootje geweest is, waarna de man van het vliegtuig is gehaald. Of hij later alsnog op een andere vlucht naar Nigeria is gezet, is niet bekend. Op beelden van het incident, die door een passagier zijn gefilmd, is te zien hoe de boze passagiers naar de bemanning en de aanwezige marechaussee schreeuwen en duidelijk maken dat ze de geboeide man met het blauwe t-shirt niet op het vliegtuig willen. "You are not going with us", Jij gaat niet met ons mee, klinkt het verhit. Het blijft onduidelijk waarom ze de man niet in het vliegtuig willen hebben.



Boze mensen

Het lukt de bemanning niet om de boze mensen in te tomen. Een poging van de stewardess om de kinderen in het vliegtuig naar een andere plek, ver van de ruzie af, te brengen, mislukt omdat de reizigers haar niet bij de kinderen laten.



Aan het einde van het filmpje is uiteindelijk te zien hoe de geboeide man weer uit het vliegtuig wordt geleid. Of hij later op een andere vlucht gezet is, is niet bekend evenals de reden voor zijn uitzetting.