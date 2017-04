Pulitzerprijs naar journalisten die Panama Papers naar buiten brachten

Door: redactie

10/04/17 - 23u58 Bron: Belga

Journalisten van het collectief de Panama Papers aan het licht bracht, krijgen op de redactievloer van de Miami Herald te horen dat ze de Pulitzer Prize voor Explanatory Reporting hebben gewonnen. © ap.

Het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten (ICIJ) is bekroond met een Pulitzerprijs voor hun onderzoek naar de zogenaamde 'Panama Papers'. Dat maakte de organisatie vandaag bekend tijdens de uitreiking van de 101ste editie van de Amerikaanse journalistiekprijzen.

Andere categorieën

De prijzen in de andere journalistieke categorieën gingen onder meer naar de berichtgeving over de brand in een pakhuis in Oakland waarbij 36 doden vielen van de East Bay Times ('breaking news'), de onthullingen over de filantrope praktijken van de toen toekomstige Amerikaanse president Donald Trump in de Washington Post ('nationaal nieuws') en de artikels over de politie van New York die mensen uit hun huizen zet zonder dat ze iets hebben misdaan ('openbare dienst') in ProPublica en de New York Daily News.



The New York Times gaat met drie prijzen lopen: die voor 'internationale journalistiek' voor een reeks rond de heimelijke machtsgreep van Rusland, die voor 'breaking news-fotografie' voor foto's over de strijd tegen drugs in de Filipijnen en die voor 'feature writing' voor een magazineartikel over een jonge oorlogsveteraan met een posttraumatische stressstoornis.



Niet-journalistieke categorieën

In de niet-journalistieke categorieën ('letters, drama and music') gaan de prijzen dit jaar naar 'The Underground Railroad' van Colson Whitehead ('fictie'), 'Sweat' van Lynn Nottage ('drama'), 'Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy' van Heather Ann Thompson ('geschiedenis'), 'The Return' van Hisham Matar ('biografie of autobiografie'), 'Olio' van Tyehimba Jess (poëzie), 'Evicted: Poverty and Profit in the American City' van Matthew Desmond ('algemene non-fictie') en 'Angel's Bone' van de in China geboren Du Yun ('muziek').



De Pulitzer Prize is een prestigieuze Amerikaanse prijs in diverse categorieën op het gebied van journalistiek en literatuur, die al sinds 1917 wordt uitgereikt door de Colombia University in New York. De prijs werd in het leven geroepen door de Amerikaanse krantenmagnaat Joseph Pulitzer.



De winnaar in de categorie 'openbare dienst' ontvangt een gouden medaille, aan de andere prijzen is 15.000 dollar (14.000 euro) verbonden.