Pulitzerprijs naar journalisten die Panama Papers naar buiten brachten

Door: redactie

10/04/17 - 23u58 Bron: Belga

Journalisten van het collectief de Panama Papers aan het licht bracht, krijgen op de redactievloer van de Miami Herald te horen dat ze de Pulitzer Prize voor Explanatory Reporting hebben gewonnen. © ap.

Het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten (ICIJ) is bekroond met een Pulitzerprijs voor hun onderzoek naar de zogenaamde 'Panama Papers'. Dat maakte de organisatie vandaag bekend tijdens de uitreiking van de 101ste editie van de Amerikaanse journalistiekprijzen.

Aan het onderzoek naar de Panama Papers werkten meer dan 300 journalisten uit zes continenten samen om een tot dan toe geheim netwerk van wereldwijde belastingontduiking via belastingparadijzen aan het licht te brengen. Ook journalisten van De Tijd, Le Soir, Knack en MO* Magazine werkten hieraan mee.



Explanatory Reporting

Het ICIJ wint samen met de uitgever McClatchy en de Miami Herald in de category 'Explanatory Reporting'. Aan de Pulitzerprijs is een geldsom van 15.000 dollar verbonden.