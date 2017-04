Magneetvisser Dani (12) vindt gestolen kluis met inhoud terug

Door: redactie

Nederland Eén worp in de vijver en het is raak. De vismagneet van de 12-jarige Dani Brevink plakt vast aan een kluis. Een echte kluis mét inhoud.

Het is zondagavond in het Nederlandse Haaksbergen en samen met zijn moeder Samanta en opa Herman trekt hij het verroeste ding naar de kant. "Heel even dacht ik dat er misschien wel een miljoen in zou kunnen zitten", zegt Dani met een lach. Geen miljoen, maar wel gouden en zilveren sieraden, parels en belangrijke papieren. Papieren die verwijzen naar familie van de eigenaar. Volgens de politie gaat het om een in 2014 gestolen kluis.



Een bijzondere vondst dus."Dit is wel heel cool", vindt Dani. De verroeste kluis staat een dag later bij de bergingsvijver (vijver die het regenwater van de wijk opvangt, red.) klaar voor het grofvuil, de inhoud is na drie jaar eindelijk weer terug bij de eigenaar, een dolgelukkige man in Haaksbergen.



Dani: "Ik heb gehoord dat hij er heel blij mee is, want het heeft emotionele waarde. Ik zou die meneer nog wel eens willen zien."



Een goede magneetvisser heeft volgens Dani heel veel geluk en geduld nodig. Zijn geluk? "Een visser vertelde ons dat hij ergens iets in het water zag liggen en toen zijn mijn moeder en ik gaan zoeken." Na deze bijzondere vondst heeft Dani de smaak nog beter te pakken. Vorig jaar viste hij uit dezelfde vijver een verkeersbord uit het water ."Toen moest de politie er ook aan te pas komen." Dani vermoedt dat er nog veel meer op de bodems van vijvers kan liggen. "Misschien kan ik hier wel geld mee verdienen."



Hij moet alleen nog even uitzoeken waar hij in Haaksbergen nog meer mag magneetvissen. Een dag later hangt hij zijn vismagneet gewoon weer in de bergingsvijver. "Misschien vis ik er nu wel een koelkast uit", grapt hij.