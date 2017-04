Egyptische politie doodt zeven IS-militanten die nog meer christenen wilden uitmoorden

Door: FT

10/04/17 - 23u05 Bron: Reuters

Bij twee aanslagen vielen 44 doden. Aan de kerken in Alexandrië en Tanta zijn bloemen neergelegd. © ap.

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben vandaag zeven vermoedelijke IS-strijders doodgeschoten nadat gebleken was dat ze aanslagen wilden plegen op christelijke minderheden in het land. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd.

Het incident deed zich voor in een stad in het zuiden van het land, een dag nadat bij twee bomaanslagen in koptische kerken, in Alexandrië en Tanta, meer dan veertig doden vielen. Vandaag liet president Abdul Fatah al-Sisi nog de noodtoestand uitroepen in zijn land en dat voor minstens drie maanden. Hij bevool het leger met onmiddellijke ingang troepen de straat op te sturen.



De zeven IS-militanten werden gedood nadat ze het vuur openden op de veiligheidstroepen. Die hadden de mannen al langer in het vizier nadat bekend was geraakt dat ze nog meer aanslagen wilen plegen op christenen. Bij de raid werden ook munitie, wapens, een motorfiets en boeken over Islamitische Staat gevonden. In Assiut, de stad waar ze werden neergeschoten, leeft een aanzienlijk deel als christen.