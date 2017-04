Vrouw (23) verkracht en overvalt taxichauffeur

MVDB

10/04/17 - 22u40 Bron: The Smoking Gun

De arrestatiefoto van Brittany Carter (23). © Hancock County Jail.

Een jonge Amerikaanse zit in de cel na de verkrachting en beroving van een mannelijke taxichauffeur. Brittany Carter (23) overviel in de vroege ochtend van zaterdag 28 januari samen met twee anderen de taxichauffeur die hen even voordien had opgepikt aan een hotel in Findlay (Ohio).