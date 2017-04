President ontkent concentratiekamp voor holebi's: "Homo's bestaan niet in Tsjetsjenië"

Door: Jelle Brans

10/04/17 - 21u11 Bron: Eigen berichtgeving

Tsjetsjeens president Ramzan Kadyrov. © ap.

De politie in de Zuid-Russische republiek Tsjetsjenië wordt door verschillende bronnen beschuldigd van het systematisch vermoorden van homoseksuele mannen. De Russische onderzoekskrant 'Novaya Gazeta' maakt zelfs melding van 'het eerste concentratiekamp voor homo's sinds Hitler'. President Kadyrov ontkent: "Homo's bestaan niet in Tsjetsjenië."

Als 'zulke mensen' toch zouden bestaan in Tsjetsjenië, zou de arm der wet zich geen zorgen over hen maken, omdat hun eigen familieleden hen naar een plaats zouden sturen vanwaar ze nooit zouden kunnen terugkeren President Ramzan Kadyrov In een ophefmakende artikelreeks van de Russische onderzoekskrant 'Novaya Gazeta' staat te lezen dat Ramzan Kadyrovs politie-eskaders homo's opsluiten, martelen en in sommige gevallen executeren. "Meer dan 100 mannen tussen 15 en 50 jaar oud zijn opgepakt en verschillende werden al omgebracht tijdens deze 'preventieve raids'", schrijft 'Novaya Gazeta' op gezag van bronnen binnen de politie en de regering.



De krant publiceert zelfs het adres van wat ze zelf omschrijven als 'het eerste concentratiekamp voor homo's sinds Hitler', op een voormalige militaire basis in de stad Argun. De raids zouden begonnen zijn nadat een holebi-organisatie uit Moskou een aanvraag had ingediend om demonstraties te mogen organiseren in Russische provinciesteden. Hoewel de groep geen plannen had om te demonstreren in de door moslims gedomineerde noordelijke Kaukasus, inclusief Tsjetsjenië, leidden de petities toch tot georganiseerde militaire vergeldingsacties. Lees ook Nieuwe wagen bekrast uit homohaat

Nooit terugkeren Gerespecteerd Russisch mensenrechtenactiviste Ekaterina Sokiryanskaya (International Crisis Group) bevestigt in 'New York Times' dat ze 'verscheidene meldingen' heeft vernomen over de vervolging van homoseksuele mannen. "Ze moeten Tsjetsjenië verlaten of ze worden omgebracht." Svetlana Zakharova van het Russische LGBT Network zegt dat ze er momenteel alles aan doen om zoveel mogelijk mannen uit de regio te evacueren. "Enkele slachtoffers die konden ontsnappen, zeggen ons dat ze met 30 à 40 in een kamer gevangen werden gehouden. Ze werden verplicht om namen te geven van andere holebi's of ze werden gemarteld met elektroshocks of doodgeslagen."



De woordvoerder van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov ontkent de berichten en stelt dat er simpelweg géén homoseksuelen zijn in de door moslims gedomineerde regio. "Het is onmogelijk om mensen te vervolgen die hier niet bestaan", aldus woordvoerder Ali Karimov. "Als zulke mensen toch zouden bestaan in Tsjetsjenië, zou de arm der wet zich geen zorgen over hen maken, omdat hun eigen familieleden hen naar een plaats zouden sturen vanwaar ze nooit zouden kunnen terugkeren." Ramzan Kadyrov poseerde in 2005 nog met een arsenaal aan wapens. © Getty Images. Ramzan Kadyrov staat erom bekend met ijzeren hand te regeren. © Belga.