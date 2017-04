Ouders laten kind uren in snikhete auto: vader is zich van geen kwaad bewust

SPS

10/04/17 - 20u05 Bron: ANP

© thinkstock.

De Nederlandse politie heeft zondag een 31-jarige man uit Uitgeest aangehouden die zijn driejarige dochtertje twee uur lang in een snikhete auto had laten zitten in het centrum van Alkmaar. De man en zijn vrouw waren de stad ingegaan en hadden hun kind achtergelaten in de afgesloten wagen.