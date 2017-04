Triest record in Rio: 51 gedode politieagenten

SPS

10/04/17 - 18u50 Bron: Belga

© afp.

Bijna acht maanden na de Olympische Spelen is het geweld in Rio de Janeiro duidelijk gestegen. Over heel de deelstaat zijn dit jaar al 51 politiemensen gedood. Dat is een record voor deze periode sinds het begin van de statistieken 23 jaar geleden werden bijgehouden. Dat schrijft het webportaal O Globo maandag.