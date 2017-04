Amsterdam wil bierfiets vanaf november weren

SPS

10/04/17 - 18u35 Bron: Belga

© anp.

Wie met de bierfiets een toertje door Amsterdam wil maken, zal snel moeten zijn. Burgemeester Eberhard van der Laan wil de roemruchte rijdende bars vanaf 1 november verbieden in het centrum, zo schrijft hij maandag in een brief aan de gemeenteraad. Tot die tijd hebben exploitanten de gelegenheid een stalling buiten het aangewezen gebied te zoeken.

De burgemeester wilde de bierfietsen al per 1 januari uit de binnenstad weren, omdat ze voor veel overlast zorgen. De voorzieningenrechter bepaalde echter eind vorig jaar dat het stadsbestuur nogmaals naar het besluit moest kijken, omdat onder meer te weinig rekening was gehouden met de gevolgen van het verbod voor de exploitanten. Aangezien zij hun bierfietsen in het centrum hebben gestald, moesten ze over verboden terrein uitwijken naar buurten waar de bierfiets wel is toegestaan.



Door de exploitanten de tijd te geven een andere stallingslocatie te vinden, gaat het verbod als het aan Van der Laan ligt per 1 november in. Hoewel dat nog langer tot overlast leidt voor bewoners en ondernemers, doet dit volgens hem het meeste recht aan de uitspraak van de rechter en de belangen van exploitanten.