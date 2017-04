Politie toont hoe motard met hoge snelheid crasht: "Zo snel hebben we nog nooit iemand zien racen"

Sven Van Malderen

De Britse politie heeft beelden verspreid van een motard die met hoge snelheid crasht. Bedoeling is om andere wegpiraten een spiegel voor de neus te houden.

Het filmpje toont het ongeval vanuit het gezichtspunt van zijn kameraad. Andrew Prowse trok stevig op op de A30 in Cornwall, maar moest plots uitwijken toen een bestuurder een andere wagen inhaalde. Na licht contact werd hij weggeslingerd en belandde hij onder een kampeerwagen die uit de andere richting kwam. De 46-jarige man stierf ter plekke, hij werd zelfs onthoofd. Op het moment van het ongeval reed Prowse ruim 160 kilometer per uur, tijdens de dollemansrit werd zowaar een piek van 275 km/uur gemeten. "Zo snel hebben we nog nooit iemand op een motor zien racen", klinkt het.

Rijverbod

Het proces vond in 2009 plaats. De aanwezigen in de rechtszaal kregen de volledige rit - 21 minuten in totaal - te zien. In die tijdsspanne overtrad het duo dertig keer de snelheidslimiet. De politie geeft nu een geknipte versie van drie minuten vrij.



Zijn kompaan Fred Bowden ontsnapte aan een effectieve gevangenisstraf. Hij kwam er uiteindelijk met een boete van omgerekend 220 euro en een rijverbod van drie jaar vanaf. "Jullie zijn daar de hele tijd gevaarlijk aan het rijden, om dan nog van die onverantwoorde inhaalmanoeuvres te zwijgen", sprak de rechter. "Jullie joegen andere bestuurder de stuipen op het lijf, met als resultaat dat je goede vriend gestorven is. Daar zal je de rest van je leven moeten mee leven."