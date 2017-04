390.000 manschappen voor beveiliging Turks referendum

SPS

Het referendum over de invoering van een presidentieel systeem in Turkije wordt volgens de minister van Binnenlandse Zaken onder hoge veiligheidsmaatregelen gehouden. Komend weekend zijn daarvoor meer dan 390.000 manschappen gemobiliseerd, aldus minister Süleyman Soylu.

De troepenmacht bestaat uit 251.788 politieagenten en 138.445 militairen. Daar komen nog eens 70.000 dorpswachten bij, leden van een soort militie in de overwegend Koerdische delen in het zuidoosten van het land die door de regering betaald worden.



Het referendum vindt plaats onder de noodtoestand, die na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 werd uitgeroepen en meerdere keren werd verlengd. De noodtoestand loopt, indien hij niet nog eens wordt verlengd, op 19 april af.



In Turkije zijn komende zondag rond de 55,3 miljoen kiesgerechtigden in 81 provincies opgeroepen om hun stem uit te brengen voor of tegen het door staatsleider Recep Tayyip Erdogan begeerde presidentieel systeem, dat hem duidelijk meer macht zou verlenen.