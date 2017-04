François Fillon betaalde zijn vrouw al sinds 1982

Bewerkt door: IVI

10/04/17 - 17u24 Bron: Belga

Franse presidentskandidaat François Fillon en zijn vrouw Penelope © ap.

François Fillon zou zijn vrouw Penelope veel langer als parlementair medewerkster hebben laten betalen dan hij tot nu toe had toegegeven. Volgens de website Mediapart zou Penelope al sinds 1982, een jaar na de eerste verkiezing van haar man, als parlementslid betaald zijn. Fillon had al toegegeven dat dit vanaf 1986 was gebeurd. Fillon is de centrumrechtse kandidaat voor het Franse presidentschap.