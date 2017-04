Koptische christenen, een opgejaagd volk

IVI

10/04/17 - 16u13 Bron: Al Jazeera, CNN

© photo news.

achtergrond Palmzondag in Egypte. Koptische christenen vieren de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. En dan ontploft in een kerk in de stad Tanta een bom. Bloed vloeit over de kerkbanken, de ravage is groot. Slechts enkele uren later wordt ook de viering in een kerk in Alexandrië een nachtmerrie wanneer een zelfmoordterrorist zich opblaast aan de ingang. Bij beide aanslagen vallen in totaal 43 doden. Islamitische Staat eist de aanslag op. Opnieuw worden de koptische christenen geviseerd.

De koptische kerk, een stroming binnen het christendom, is ontstaan in Egypte in de vijfde eeuw nadat ze zich heeft afgescheurd van de orthodoxe kerk van het Byzantijnse rijk. De kerk onderscheidt zich in de koptisch-orthodoxe kerk en de koptisch-katholieke kerk. De laatste heeft zich in de 17de eeuw afgescheiden van de eerste en erkent het gezag van de paus in Rome. De koptisch-orthodoxe kerk heeft een eigen paus, Tawadros II. Al tijdens het Byzantijnse rijk werden kopten vervolgd, omwille van de breuk met de orthodoxe kerk.



In de loop van de zevende eeuw wordt Egypte veroverd door het Arabisch-islamitische rijk. De invloed van de islam wordt over de eeuwen heen steeds groter. Kopten mogen aanvankelijk wel hun geloof belijden, maar enkel indien ze een extra belasting betalen. Pas in de 19de eeuw besluiten Egyptische leiders om onderdrukking van de kopten te verminderen. Maar de theorie en de praktijk liggen soms ver uit elkaar. Paus Tawadros II van de koptisch-orthodoxe kerk © ap.

Het geloof De koptische kerk verschilt van andere christelijke stromingen omdat ze onder andere een verschillende religieuze kalender volgt, gebaseerd op de oude Egyptische kalender. Zo valt Kerstmis bijvoorbeeld op 7 januari. Verder geloven de kopten dat Christus één natuur heeft waarin zijn godheid en mensheid verenigd zijn. Dat in tegenstelling tot het christendom, waarin geloofd wordt dat Jezus volledig goddelijk en menselijk is en dat beide naturen onvermengd zijn. Kopt is een Arabische verbastering van het Griekse woord voor Egypte.

Minderheid In Egypte is nu ongeveer 90% van de bevolking moslim. Naar schatting 9% (zo'n 10 miljoen mensen) is kopt. De kopten zijn dus nog steeds een minderheid in hun land. Vaak zijn ze het slachtoffer van vervolging of aanslagen op hun kerken. Ze worden gediscrimineerd door andere Egyptenaren en zelfs door de regering. De - voornamelijk - moslimregering van Egypte wordt ervan beschuldigd een oogje dicht te knijpen voor geweld tegen kopten. Het is ook nog steeds onmogelijk voor een kopt om president te worden in Egypte, die rol is enkel weggelegd voor moslims. Ze worden ook amper vertegenwoordigd in de regering. Van de 596 parlementsleden zijn slechts 36 kopt.